تحذير للنباتيين.. عناصر غذائية قد تفقدها أجسامهم

محمد اسماعيل - القاهرة - بات النظام النباتي اختيارًا شائعًا للعديد من الأشخاص حول العالم، وذلك لما له من فوائد صحية عديدة، ولكن، هل تعلم أن هذا النظام الغذائي قد يؤدي إلى نقص بعض العناصر الغذائية الهامة إذا لم يتم التخطيط له بعناية؟ لذا إليك أهم العناصر الغذائية التي قد يفتقدها النباتيون وكيف يمكن تعويض هذا النقص للحفاظ على صحة مثالية.

أوضح خبير التغذية كريس دوبرلي: "أن النظام الغذائي النباتي الغني بمضادات الأكسدة وحمض الفوليك والمغنيسيوم، يدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وهذا بدوره يمكنه أن يحسن صحة الأمعاء بشكل عام والرفاهية العقلية عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، "إكسبريس".

وتعزز الأطعمة النباتية المتنوعة توازن ميكروبيوم الأمعاء، ما يشجع على إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين، هرمون "الشعور بالرضا"، والذي يمكن أن يحسن مزاجك"

وأضاف: " يجب أن يكون الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا على دراية بنقص المغذيات المحتمل، مثل فيتامين B12 والحديد والزنك، حيث تساعد أيضا على الحفاظ على صحة الأمعاء ومنع مشاكل مثل ضبابية الدماغ وتعكر المزاج".

ونصح دوبرلي النباتيين بضرورة تناول مجموعة متنوعة من البروتينات النباتية في نظامهم الغذائي، بما في ذلك البقوليات والتوفو والأرز البني والكينوا والمكسرات، لدعم احتياجاتهم الغذائية.

واختتم: "يلعب البروتين دورا كبيرا في عملية التمثيل الغذائي ووظيفة المناعة ونمو العضلات. ويساعد تناول الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين بانتظام على تلبية هذه الاحتياجات".