احمِ نفسك من جدري القرود.. قائمة أطعمة ومشروبات تقوي المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع انتشار فيروس جدري القرود ومن قبله كوفيد-19، بات من المهم العمل على تقوية الجهاز المناعي لدينا عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات التي تقوم بهذا الدور.

وبحسب موقعHealthline ، إليك قائمة أطعمة ومشرويات تقوي المناعة.

الفلفل الأحمر

يمكن للفلفل الأحمر أن يقوي المناعة بفضل محتواه العالي من فيتامين سي، الذي يلعب دورا في تعزيز إنتاج ووظيفة خلايا الدم البيضاء، وهو أمر ضروري لمكافحة العدوى.

الكركم

الكركم يعزز المناعة بفضل احتواءه على الكركمين المضاد للالتهابات ومضادات الأكسدة، ما يمنع العدوى والأمراض.

الزنجبيل

الزنجبيل يعزز المناعة بسبب خصائصه القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، كما يعزز قدرة الجسم على محاربة العدوى من خلال تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

الحمضيات

مثل البرتقال والليمون، تعزز المناعة بفضل فيتامين سي الضروري لإنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعد ضرورية لمكافحة العدوى والأمراض، وهو الأمر الذي يقوي المناعة.

السبانخ

طعام قوي يعزز المناعة ويحارب العدوى بفضل الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ك، ويدعم وظائف الجهاز المناعي.

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