صفات برجك يُمكن أن تساعد في تحديد أكبر مخاوفك

تلعب الخصائص الرئيسية التي تحدد برجك دوراً في تشكيل نظرتك للحياة، ويمكن أن تساعد في تحديد أكبر مخاوفك. كل برج من الأبراج لديه مجموعة من المخاوف التي قد تبدو غريبة بعض الشيء، لكنها تُظهر ما يقلقك في أعماقك وإنكارها لن يؤدي إلا إلى تفاقم المواقف وقبولها واتخاذ خطوة نحو التغلب عليها سيجعلك أقوى.

برج الحمل

يتمتع مولود برج الحمل بطاقة ذاتية جادة وجريئة وديناميكية. إنه ببساطة أكثر برج تنافسي في دائرة الأبراج، ويجب أن يتفوق في جميع جوانب حياته. هو من بين 5 أبراج لن تسمح لك أبداً بالتحكم في حياتها، كما أنه قائد بالفطرة ولا يعرف معنى الهزيمة. لا يحب الروتين ويريد أن تكون الحياة دائماً مثيرة للاهتمام.

هذا البرج مبادر للغاية يقود بحماس، وفي المقابل فإن الوقوع في سيناريو يُعيق زخمه إلى الأمام قد يكون أحد أكبر مخاوفه. للتغلب على هذا، من المهم أن يتذكر أنه لا يحتاج إلى القيام بكل شيء بنفسه. إذا كان يواجه صعوبة في إحراز تقدم في مشروع ما سواء كان شخصياً أو مهنياً، فيمكنه طلب الدعم.

برج الثور

يعمل مولود برج الثور بجدية شديدة، لذا فإنّ حصوله على أقل مما يستحقه يُحبطه. يحب الأمان الذي يأتي مع التخطيط والقدرة على التنبؤ ويخاف من التغييرات المفاجئة، ويريد أن يكون كل شيء آمناً ومحمياً. تجعل فكرة التغيير غير مرتاح. أكبر مخاوفه هو مواجهة أي شيء غير مألوف، وقد يؤدي تقديره العميق للأمان أيضاً إلى تغذية هذا الخوف.

مع ذلك، من المفيد أن يكون مرتاحاً في ترك بعض الأشياء للصدفة، ففي النهاية لا يمكنه التحكم في كل شيء في الحياة ومحاولة اكتشاف طرق لتحمل المزيد من المخاطر هي طريقة لوضع خوفه من المفاجآت جانباً.

برج الجوزاء

يشعر مولود برج الجوزاء بحاجة دائمة للتحفيز الفكري أو إيجاد شيء يُجنبه الملل، فهو فضولي ويحب التحدث مع الناس، لديه الكثير من الأفكار وهو شخص اجتماعي، مما يجعل فكرة الركود أمراً لا يمكنك تحمله بسهولة.

يتسابق عقله دائماً بالأفكار ويخشى أن يصبح شخصاً مملاً. للحصول على مزيد من الراحة دون ترفيه أو تحفيز مستمر، يجب عليه محاولة قضاء المزيد من الوقت مع نفسه وممارسة التأمل.

صفات برجك يمكن أن تساعد في تحديد أكبر مخاوفك/الصورة من AdobeStock by deagreez

برج السرطان

مولود برج السرطان عاطفي وحنون للغاية. إن رعاية أحبائه وجعلهم يشعرون بالأمان هي إحدى الطرق الرئيسية التي يستمد بها معنى الحياة. يريد أن يشعر بالارتباط والأمان مع أصدقائه وعائلته.

لديه الكثير من مشاكل القلق وأكبر مخاوفه هو فقدان الأشخاص الذين يحبهم. لتقليل هذا الخوف، يجب عليه ممارسة حب الذات أو التعاطف مع الذات وإخبار عائلته كيف يمكنهم طمأنته بشأن حبهم له.

برج الأسد

من أقوى صفات شخصية مولود برج الأسد ثقته بنفسه، وطاقته التي تدفعه إلى السعي وراء ما يريد. إنه من الأبراج التي تحتاج إلى اهتمام مستمر ولا تحب أن يتم تجاهلها. فهو يريد أن يُرى ويُقدَّر ويحب الاهتمام. لديه حاجة داخلية إلى أن يكون محبوباً، وأن يدور العالم حوله وأن يُسلط عليه الضوء.

أعظم مخاوفه هو أن يُنظر إليه على أنه عادي وغير جدير بالثقة، وأن يُتجاهل أو يُترك بمفرده، مما يجعله قلقاً وغير مرتاح. للتغلب على هذا الخوف من عدم التقدير، يفضل أن يمارس هواية جديدة تتضمن إحدى نقاط القوة الرئيسية لديه. إنّ عملية تبنّي شيء جديد والتفوق فيه ستساعده على خلق بعض الثقة بالنفس.

برج العذراء

بالنسبة لمولود برج العذراء، الكمال هو كل شيء. لا شيء يضاهي دقته واهتمامه. إنه يخاف من فقدان السيطرة وهو متردد للغاية. نظراً لطبيعته الدقيقة والمهتمة بالتفاصيل، فقد لا يكون من المستغرب أن يكون أعظم مخاوفه هو ارتكاب الأخطاء.

لتقليل خوفه، يجب أن يحاول احتضان الأخطاء الصغيرة وتذكير نفسه بمدى عدم أهمية العديد من هذه الأخطاء حقاً.

برج الميزان

يحب مولود برج الميزان أن يكون كل شيء هادئاً ومتوازناً ويركز على العلاقات، ويستمد قيمة كبيرة من التواجد بين الآخرين وخلق التوازن داخل تلك العلاقات. في المقابل، من المرجح أن يكون أعظم مخاوفه هو أن يكون وحيداً تماماً. عدم التوازن مع الآخرين أو منفصلاً عنهم يُغذي هذا الخوف.

من المهم أن يشعر بالراحة في أن يكون بمفرده ويحاول إعادة صياغة العزلة كخيار ذي معنى يتخذه لنفسه.

برج العقرب

يُعرف مولود برج العقرب بأنه الأكثر عمقاً عاطفياً، وهذا هو السبب أيضاً في أنه يميل إلى أن يكون الأكثر غموضاً. الثقة مهمة جداً بالنسبة له، ولا يحب الشعور بنقاط الضعف لديه. يخشى الخيانة ويحرس قلبه؛ مثل أي شخص آخر. إنّه من مواليد 5 أبراج هم الأكثر تشاؤماً والسماح لشخص ما برؤية ألوانه الحقيقية يجعله غير مرتاح. يُحب أن يحافظ على مظهره الخارجي قوياً لتجنب الأذى من قبل الناس.

من المرجح أن تُرعبه فكرة عدم وجود طريقة للاختباء والاضطرار إلى إخراج كل هذه المشاعر والأفكار إلى العلن. من أجل الشعور بمزيد من الراحة، يجب أن يمارس الانفتاح العاطفي مع الأشخاص الذين يعرف أنه يمكنه الوثوق بهم.

برج القوس

يريد مولود برج القوس أن يستكشف الحياة ويستمتع بها دون أن يشعر بالقيود وأن يستغل كل لحظة فيها. يحب الحرية والمغامرة ويخاف تقييده بالمسؤوليات. هو من أبراج لا تهتم بما يعتقده الآخرون عنها ولهذا السبب فإنّ الافتقار إلى الحرية والمرونة في التصرف كما يحلو له ويمنعه من خوض المغامرات التي يسعى إليها هو على الأرجح أكبر مخاوفه.

للتغلب على هذا، يجب عليه القيام بالتزامات جديدة بشكل متكرر وأن يلتزم بها فقط ليثبت لنفسه أنه لديه القدرة على التصرف وبالتالي الابتعاد عن أعمق مخاوفه.

برج الجدي

إنّ مولود برج الجدي من أصحاب الإنجازات العالية ولديه اهتمام حقيقي بالمكانة والسمعة والإنجاز. إنه طموح ويخشى عدم تحقيق أهدافه. لا يريد الفشل ويسعى دائماً إلى النجاح. بالنسبة له، الفوز هو الخيار الوحيد. لا يمكن لأحد أن يقف في طريق نجاحه بسبب التزامه بالمواعيد وتركيزه العنيد ودوافعه ويخاف من عدم الوصول إلى القمة والخسارة ولا يفكر أبداً في الاستسلام.

يُعد التزامه الصارم بالمعايير المعمول بها هو ما يُغذّي خوفه. بهذه الطريقة، يكافح حقاً لإطلاق العنان لنفسه ويخشى بشدة الفشل في العمل. إنّ تخفيف هذا الخوف العميق من الفشل لا يتعلق بمحاولة التقليل من القلق، بل إعادة وضع أي فوضى يرتكبها في سياقها باعتبارها خطوات خاطئة، وليس إخفاقات كبيرة.

برج الدلو

يهتم مولود برج الدلو بالحقائق وليس بالمشاعر، وغالباً ما يتعامل مع العالم بلا مبالاة، وكل هذا يعكس أعمق مخاوفه من فقدان فرديته وقدرته على التفكير بشكل مستقل وأن يكون مثل أي شخص آخر. ترتبط قيمته ارتباطاً وثيقاً بذكائه وإبداعه. يفكر بشكل مختلف ويريد أن يظل صادقاً مع نفسه.

لهذا السبب من المهم التركيز على كيفية قيامه بالأشياء بالضبط. لن يساعده سلوكه المتمرد دون سبب في الشعور بأنه يصنع فرقاً حقيقياً، مما قد يسمح لخوفه بالتسلل إلى داخله.

برج الحوت

يُفضل مولود برج الحوت أن يتخيل عالماً مليئاً باللطف والجمال، ويخاف من مواجهة حقائق الحياة القاسية وتحمل المسؤولية، وغالباً ما ينأى بنفسه عن الواقع بكل الطرق الممكنة. إنه شخص مخلص سيفعل أي شيء من أجل الحب ولا يتحمل الرفض. كما أنه حساس للغاية، والتعرف إلى شخص متلاعب ومتحكم هو أسوأ كابوس له.

لا يريد شيئاً أكثر من أن يُحِب وأن يُحبه شخص ما، وأكبر مخاوفه هو عدم العثور على هذا الحب. للتغلب على هذه المخاوف، من المهم بناء احترامه لذاته وإحساسه بالقيمة الشخصية، والتفكير في كيفية تلبية احتياجاته الخاصة للرعاية، لأنه من أجل أن يحبه الآخرون، من المهم أن يحب نفسه أيضاً.

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