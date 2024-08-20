ما أسباب وعلاج حكة الجلد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يشعر الكثير من الأشخاص بالحكة في الجلد بمختلف أنحاء الجسم بين الحين والآخر، حيث تسبب لهم الشعور بالانزعاج وعدم الراحة، فما أسباب وعلاج هذه الحالة؟

أسباب حكة الجلد الناتجة عن القلق

هرمونات التوتر

عندما نشعر بالقلق، يطلق الجسم هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، وهذه الهرمونات يمكن أن تهيج الجلد وتزيد من حساسيته، وفقا لموقع "Healthshots".

الأعصاب الحساسة

يزيد القلق من حساسية الأعصاب في الجلد، مما يجعل أي تحفيز خفيف يشعر بالحكة.

مشكلات الجلد

يؤدي التوتر المزمن إلى جفاف الجلد وتقشره، ما يزيد من احتمالية الشعور بالحكة.

التركيز المفرط

عندما نشعر بالقلق، نصبح أكثر وعيا بأحاسيس جسدنا، مما يجعل الحكة البسيطة تبدو أكثر حدة.

طرق التخلص من الحكة الناتجة عن القلق:

العلاج السلوكي المعرفي

يساعد هذا النوع من العلاج على تغيير أنماط التفكير والسلوكيات السلبية التي تساهم في زيادة القلق.

الأدوية

في بعض الحالات، يصف الطبيب أدوية مضادة للقلق لتخفيف الأعراض.

ممارسة الاسترخاء

تقنيات مثل التنفس العميق واليوجا والتأمل تساعد على تهدئة الجسم والعقل وتقليل التوتر.

النظام الغذائي الصحي

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن تعمل على تقوية الجهاز المناعي وتحسين صحة الجلد.

النوم الكافي

الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤدي إلى تنظيم الهرمونات وتقليل التوتر.

الحد من الكافيين والكحول

نظرا لأن هذه المواد تُزيد من القلق وتفاقم الحكة.

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