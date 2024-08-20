الشعور بحرقان في اللسان.. إليك الأسباب والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يشكو الكثير من الأشخاص من مشكلة حرقان اللسان، وقد يكون هذا الشعور مصحوبا بأعراض أخرى مثل جفاف الفم أو مرارة في الطعم، ما يجعل تحديد السبب وراء هذه المشكلة أمرا مهما.

ما أسباب حرقان اللسان؟

وفقا لمبادرة "برودينت" الألمانية المتخصصة في صحة الأسنان، فإن حرقان اللسان ينتج عن مجموعة متنوعة من الأسباب، منها:

متلازمة الفم الحارق

هي حالة تتميز بحرقان مستمر في اللسان واللثة والحنك، وقد يصاحبها جفاف في الفم أو مذاق معدني.

نقص فيتامينات ومعادن

يؤدي نقص فيتامينات مثل B12 أو C أو حمض الفوليك أو المعادن مثل الحديد إلى حرقان اللسان.

خلل في الغدد اللعابية

قد يكون سبب حرقان اللسان هو خلل وظيفي خلقي في الغدد اللعابية.

الحساسية

الحساسية تجاه بعض المواد الموجودة في معجون الأسنان أو أطعمة معينة سبباً لحرقان اللسان.

العدوى

تسبب العدوى الفطرية أو الفيروسية مثل الهربس حرقان اللسان.

تغيرات هرمونية

غالبا ما تعاني النساء في مرحلة انقطاع الطمث من حرقان اللسان بسبب التغيرات الهرمونية المصاحبة لهذه المرحلة.

أمراض نفسية

الاكتئاب أو القلق من أسباب حرقان اللسان.

أعراض حرقان اللسان

بالإضافة إلى الشعور بالحرقان، يعاني الأشخاص من الأعراض التالية:

جفاف في الفم.

مرارة أو مذاق معدني في الفم.

رائحة كريهة من الفم.

احمرار وتورم في اللسان واللثة.

تقرحات في الفم.

علاج حرقان اللسان

من الضروري استشارة طبيب الأسنان فورا لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء حرقان اللسان والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

ويمكنك تخفيف حدة الحرقان من خلال استعمال غسول فم لطيف يحتوي على المريمية أو البابونج.

ومن المهم أيضا تحفيز إفراز اللعاب من خلال شرب السوائل بكثرة ومضع العلكة الخالية من السكر، فضلا عن التوقف عن التدخين.

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