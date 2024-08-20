دون أدوية.. 6 مشروبات تعالج حرقة المعدة فور تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من الأشخاص من تلك المشكلة المزعجة التي تعرف بـ "حرقة المعدة"، والتي تسبب شعورا بعدم الراحة والحرقان في منطقة الصدر.

لكن، هناك 5 مشروبات طبيعية تمتلك قدرة على تخفيف أعراض حرقة المعدة فور تناولها، وفقا لموقعي "health"، و"verywellhealth".

الزنجبيل

من أكثر الأعشاب فعالية في علاج حرقة المعدة وعسر الهضم، فهو يعمل على تهدئة الجهاز الهضمي ويقلل الالتهاب، ما يساعد في تخفيف الشعور بالحرقان.

عصير الصبار

يتميز الصبار بخصائصه المضادة للالتهابات والتهدئة، ما يجعله مثاليا لعلاج حرقة المعدة، وتخفيف الشعور بالحرقة والتهيج.

الحليب

شرب الحليب الخالي من الدسم مفيدًا في تخفيف أعراض حرقة المعدة، ويرجع ذلك إلى قدرته على تكوين حاجز واق بين بطانة المعدة وحمض المعدة، ما يقلل من تهيج المعدة والمريء.

عصير الجزر

مصدرا غنيا بفيتامين أ، الذي يُسهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتهدئة المعدة وتقليل الالتهاب، ما يخفف من الشعور بالحرقة.

الماء

شرب الماء بانتظام يساعد على الحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية التي تبطن المريء والمعدة، وبالتالي تقليل من احتمالية عودة حمض المعدة إلى المريء وتسبب الحرقة.

شاي البابونج

يتمتع البابونج بخصائص مضادة للالتهابات، ما يجعله خيارا جيدا للأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة.

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