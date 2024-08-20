مفاجأة.. فوائد مذهلة لـ "المش" و3 فئات ممنوعون من تناوله لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الجبنة المش، هي نوع من الأجبان يتميز بطعمه القوي ونكهته المميزة، ويرجع ذلك إلى عملية النضوج التي تمر بها الجبنة، والتي تؤدي إلى تغييرات في مذاقها وقوامها ومحتواها الغذائي، حسبما ذكر أخصائي التغذية معتز القيعي لمصراوي.

يجب تناوله باعتدال وبشكل مناسب. قبل إضافة المش إلى نظامك الغذائي، استشيري طبيبكِ، خاصة إذا كنتِ تعانين من أي حالة صحية مزمنة.

إليكِ بعض الفوائد الصحية بناءً على وصف "المش":

المش مصنوع من الجبنة القريش، فإنه غني بالبروتين والكالسيوم، ويساعد على بناء العضلات وتحسين صحة العظام.

- مصدر جيد للبروتين

تساعد البروتينات على بناء وإصلاح أنسجة الجسم، وتعزيز الشعور بالشبع.

- مصدر للفيتامينات والمعادن

تحتوي بعض أنواع الأجبان على فيتامينات مثل فيتامين B12 والزنك.

- مصدر للدهون الصحية

بعض أنواع الأجبان تحتوي على دهون صحية مثل الدهون غير المشبعة، والتي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار.

الفئات التي يجب عليها توخي الحذر عند تناول المش

- مرضى ارتفاع ضغط الدم

يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم الانتباه إلى كمية الصوديوم في الجبن، حيث أن بعض الأنواع تكون مرتفعة الصوديوم.

- مرضى السكري

يجب على مرضى السكري مراقبة مستوى السكر في الدم بعد تناول الأجبان، حيث أن بعض الأنواع تحتوي على نسبة عالية من اللاكتوز.

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز تجنب الأجبان التي تحتوي على اللاكتوز، أو اختيار أنواع الأجبان قليلة اللاكتوز أو خالية من اللاكتوز.

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