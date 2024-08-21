الامارات | «الاتحاد للماء والكهرباء» تحوز لقب «أفضل بيئة عمل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حازت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» لقب «أفضل بيئة عمل»، بعد تقييم دقيق ومستقل من قبل فرع المؤسسة الدولية المانحة للشهادة في منطقة الشرق الأوسط. ويؤكد هذا الإنجاز التزام الشركة الراسخ بتعزيز ثقافة بيئة العمل الإيجابية والديناميكية، كما يؤكد أن نجاحاتها المتوالية في السنوات الأخيرة مدفوعة في الأصل بتفاني ورفاهية فريق عملها.

يعتمد الحصول على هذه الشهادة المرموقة، على آراء وردود فعل فريق العمل، من واقع استطلاع رأي حيادي وواسع النطاق، تم تصميمه لاستكشاف الجوهر الحقيقي لتجربة بيئة العمل في الشركة. وتخدم شركة الاتحاد للمياه والكهرباء ما يقرب من مليوني فرد في شمال الإمارات، وهي واحدة من كبريات الشركات الخدميَّة في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس يوسف أحمد آل علي، إن الحصول على شهادة «أفضل بيئة عمل»، تأكيد على التزامنا بخلق بيئة عمل داعمة ومُنتجة.

وأضاف: «يعكس هذا التقدير الجهد الجماعي الذي بذله فريقنا من أجل توفير بيئة عمل تحث على التعاون والإبداع، وتدفع إلى تحقيق المزيد من النجاحات، وترتقي أكثر فأكثر بمستوى الخدمات التي نقدمها لمتعاملينا».

يذكر أنه في الفترة الأخيرة، نفذت الشركة برنامج تحول استراتيجي شامل، يهدف إلى تطوير الكفاءة التشغيلية، وبناء قدرات فريق العمل، مع أولوية خاصة لسعادتهم ورفاهيتهم، وذلك من خلال سياسات رأسمال بشري جديدة ومطورة، وخلق فرص للنمو والتطور المهني.