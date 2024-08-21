الامارات | طرح أول عملة معدنية تحمل صورة الملك تشارلز للتداول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت الحكومة البريطانية أول عملة معدنية من فئة جنيه إسترليني تحمل صورة الملك تشارلز الثالث للتداول، مع تشجيع هواة جمع العملات على البحث عن الإضافة التاريخية لعملات البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس، أن نحو ثلاثة ملايين قطعة من التصاميم الجديدة ستشق طريقها إلى جيوب الناس وصناديق النقود في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع، عبر مكاتب البريد والبنوك في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وتحمل العملة المعدنية من فئة جنيه إسترليني واحد على الجانب الخلفي منها (الظهر) صورة زوجين من النحل البريطاني، تكريماً لولع الملك بالحفاظ على البيئة والعالم الطبيعي. وقالت ريبيكا مورجان مديرة إدارة العملات التذكارية في دار سك العملة الملكية: «صنعت دار سك العملة الملكية العملات المتداولة لكل ملوك بريطانيا منذ ألفريد العظيم، وإنه لشرف كبير أن نكشف أن عملة الملك تشارلز الثالث من فئة جنيه إسترليني واحد طرحت للتداول الآن».