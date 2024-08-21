الامارات | محمية المرموم في دبي ملاذ آمن للطيور والحياة البرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتمي المئات من أنواع الطيور المحلية والمهاجرة والحيوانات المختلفة بمحمية المرموم الصحراوية بدبي، والتي صارت ملاذاً آمناً يوفر الحياة والمأكل والمشرب لهذه الحيوانات مهما قست الظروف المناخية. وتسهم هذه المحمية التي تشكل 10% من مساحة دبي الإجمالية وتعد أكبر محمية طبيعية غير مسوّرة في دولة الإمارات، بشكل فعال، في حماية الحياة الفطرية. وتضمّ المحمية أحد أكبر قطعان المها العربية في دبي وأكبر تجمّعات طيور النحام (الفلامنغو) في دولة الإمارات، كما تغطي مساحة 40 هكتاراً تقريباً من الأرض الخصبة المليئة بالشجيرات، وتشمل أكثر من 204 أنواع من الطيور المحلية، و158 نوعاً من الطيور المهاجرة، والعديد من الأنواع المهددة بالانقراض، وأكثر من 10 كلم من البحيرات بما فيها بحيرات القدرة.