الامارات | كلية دبي للسياحة تختتم برنامج التدريب الصيفي 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت كلية دبي للسياحة، ممثلة في إدارة توطين القطاع الخاص، برنامجها للتدريب الصيفي للعام 2024، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع عدد من شركائها في القطاع الخاص، ممثلين في مجموعة الفطيم، و«طيران الإمارات»، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، وجيه إيه للفنادق والمنتجعات، وTalents UAE، وبمشاركة (73) من طلاب وطالبات المدارس من الصفوف الـ11 والـ12، والسنتين الجامعيتين الأولى والثانية.

وقد أسهمت مجموعة الفطيم في تدريب 48 طالباً وطالبة، بينما توزع الآخرون على الجهات المشاركة الأخرى، واستفادوا من التدريب العملي في مختلف المجالات.

وأقيم حفل الختام في مقر كلية دبي للسياحة، بحضور نائب الرئيس في كلية دبي للسياحة، مريم المعيني، وممثلين عن الجهات المشاركة الأخرى، حيث تم تقديم شهادات المشاركة على الطلبة المنتسبين للبرنامج التدريبي.

وشمل البرنامج مشاركة الطلاب في العديد من الأنشطة، واكتساب المهارات اللازمة في عدد من مهن القطاع الخاص، وذلك لدى الجهات التي تبنت تقديم فرص التدريب العملي للطلبة المشاركين، وبالتعاون مع كلية دبي للسياحة التي قدمت بدورها العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية لإثراء فترة التدريب والاستفادة منها.

وقالت مريم المعيني: «تميز برنامج التدريب الصيفي هذا العام بالعديد من التغييرات التي تتوافق مع المشاريع التحولية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومنها دمج 65 ألفاً من الإماراتيين في سوق العمل والقطاعات الواعدة، وجعل دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين. وتعد هذه الخطوة مهمة جداً للطلبة والطالبات ضمن المراحل التعليمية المختلفة، لتهيئتهم وتعريفهم بمجالات ومتطلبات سوق العمل في القطاع الخاص».

وأعرب الطلبة عن سعادتهم بهذه المشاركة المثمرة والبناءة التي أسهمت في صقل مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة والتجارب المتنوعة التي مكّنتهم من إنجاز المهام الموكلة إليهم بكفاءة.