دراسة تكشف .. إرسال الفيديوهات على الهاتف يقلل شعور الرضا

محمد اسماعيل - القاهرة - عادة ما يشارك الأشخاص الفيديوهات مع أصدقائه عند تصفح الهاتف والشعور بالملل، ولكن إرسال مقاطع الفيديو عبر الإنترنت قد يجعل المشكلة أسوأ، بحسب تجارب جديدة شارك فيها أكثر من 1600 شخص في الولايات المتحدة وكندا، وذلك نقلًا عن healthday.

وأجرى فريق البحث من جامعة تورنتو 17 تجربة، وفي إحداها، طُلب من المشاركين أولاً مشاهدة مقطع فيديو مدته 10 دقائق بالكامل، ثم تم منحهم خيار التبديل، عبر العديد من مقاطع الفيديو الأقصر.

و أفاد المشاركون أنهم شعروا بملل أقل عندما شاهدوا مقطع الفيديو الفردي، ووجدوا تجربة المشاهدة أكثر إرضاءً وجاذبية، وذات مغزى.

وقالت النتائج: "إن التحول الرقمي، عندما يشاهد الشخص مقتطفات فقط، أو التمرير السريع عبر مقاطع الفيديو، يجعل الناس أقل رضا".

وقالت كاتي تام الباحثة الرئيسية: "إن الملل الناتج قد يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية"، وتم ربط الملل المزمن بأعراض الاكتئاب والقلق.

ونصح الباحثون الأشخاص الذين يحبون استخدام تيك توك أو إنستغرام أو غيرهما من مواقع التواصل المشابهة، لكسر الملل، بالتركيز على المحتوى، وتقليل تمرير مقاطع الفيديو القصيرة.

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