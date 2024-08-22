فوائد مذهلة.. تأثير تناول طبق من الفول بالبيض المسلوق على صحة الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعتبر طبق الفول بالبيض المسلوق من الأطباق الشعبية والمحببة لدى العديد من الأشخاص، حيث يتمتع بمذاق لذيذ، وله تأثيرات على صحة الجسم، ولكن يجهلها الكثير.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن تناول الفول بالبيض المسلوق غني بالعناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم، حيث يحتوي على البروتين الذي يعمل على بناء الأنسجة وتحسين صحة العضلات، وتقوية الجهاز المناعي.

كما يحتوي البيض والفول على كمية جيدة من الكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والأسنان.

وأوضح صلاح، أن الفول غني بالألياف التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ويقي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ويزيد أيضاً من الشعور بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي يمنع زيادة الوزن، بالإضافة إلى أنهم مصدر جيد للفيتامينات والمعادن الأساسية في عمل أعضاء الجسم الداخلية بكفاءة.

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