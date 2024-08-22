عصير القصب قد يصيبك بالتسمم.. طبيبة توضح متى تظهر الأعراض وماهي الإسعافات الأولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365 إن عصير القصب مفيد للغاية، ولكن يمكن أن يكون خطيرا إذا لم يتم تنظيف الماكينة الخاصة بالعصر أو عيدان القصب.

وتابعت شيماء يمكن أن تظهر أعراض التسمم خلال ثواني أو ساعات بعد تناول عصير القصب.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية أن الأعراض تتضمن اضطرابات في الجهاز الهضمي وقيء وغثيان وإسهال ومغص.

وأضافت عضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية أنه يمكن إجراء بعض الإسعافات الأولية من خلال شرب كمية من الماء لتعويض نقص السوائل بسبب القيء، وتناول مطهر معوي، وتجنب تناول الأطعمة الصلبة أو الحارة لأنها تزيد المغص، وأخذ قسط من الراحة، والذهاب إلى المستشفى في حالة زيادة الأعراض.

وأشارت شيماء إنه إذا لم تظهر أي أعراض بعد تناول عصير القصب، فهذا يدل على صحته وسلامته.

فوائد عصير القصب:

-غني بالعناصر الغذائية.

-ترطيب الجسم.

-تحسين الهضم

-إمداد الجسم بالطاقة.

-دعم صحة الكبد.

-تقوية المناعة.

-فقدان الوزن.

-صحة الجلد.

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