"خدعة قاتلة".. كيف استخدمت لاعبة شطرنج الزئبق للتخلص من منافستها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

في واقعة صادمة، حاولت لاعبة شطرنج روسية تسميم منافستها خلال بطولة محلية.

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة لاعبة الشطرنج أمينة أباكاروفا 40 عامًا من جمهورية داغستان الروسية، وهي تضع مادة سامة تبين لاحقًا أنها الزئبق، على رقعة الشطرنج وقطعها التي ستستخدمها منافستها أومايجانات عثمانوفا.

وبعد 30 دقيقة من بدء اللعب، بدأت عثمانوفا 30 عاماً، تشعر بأعراض مثل الغثيان والدوار وطعم معدني في الفم، وعند نقلها للمستشفى تبين تعرضها لتسمم بالزئبق.

فحص منظمو بطولة الشطرنج لقطات كاميرات المراقبة ورأوا أمينة أباكاروفا تتلاعب بلوحة شطرنج منافستها. وعندما تم مواجهتها بالأدلة، اعترفت بمحاولة تسميم أومايجانات عثمانوفا بالزئبق الذي حصلت عليه من ترمومتر قديم، لكنها نفت رغبتها في إيذاء منافستها، مدعية أنها أرادت فقط تخويفها.

نتيجة لهذه الجريمة، تم حظر أباكاروفا مدى الحياة من المشاركة في أي مسابقات شطرنج رسمية، وذلك بحسب central odditty.

اقرأيضا:

"فلوس وترقية وعلاقة عاطفية قوية" خبير أبراج يكشف أكثر برج محظوظ في سبتمبر

عارضة أزياء تضع "أغرب قناع" على وجهها: "سمعت أنه يمنع الشيخوخة" (فيديو)

الزبيب أم العنب.. هل الفواكه المجففة قيمتها الغذائية أعلى؟ طبيب يوضح

3 عادات غير متوقعة تهدد خصوبة الرجال.. احذرها

يقوي قلبك.. عصير يقي من تلف الكبد ويقلل الكوليسترول