هل تقل القيمة الغذائية للثوم والبصل عند تخزينه في الفريزر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تخزين البصل وخصوصا الثوم في الفريزر من العادات التي تتبعها العديد من ربات البيوت.

ويتساؤل البعض حول هل هذا صحي أم لا؟ وهل يفقد قيمته الغذائية؟

وضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، لـ الخليج 365: أن كل من الثوم والبصل يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن بنسبة عالية، تقي من أمراض عديدة.

وأشارت إلى أن هناك بعض التغيرات ولكن ليست في القيمة الغذائية، فعند تجميد الثوم والبصل يتغير الملمس، والنكهة بنسبة بسيطة، وقد يصبح الملمس أكثر ليونة، مقارنة بالطازج.

وأكدت على أن الفوائد الصحية للثوم والبصل لا تزال موجودة بشكل كبير حتى بعد التجميد، لأنه يحتوي على مركبات فعالة مثل مضادات الأكسدة، لذا فإن التخزين حل عملي يمكن استخدامه مع الأخذ في الاعتبار بإن النكهة والملمس قد تتغير بنسبة بسيطة.

وقدمت عدة نصائح لتخزين صحي وسليم:

وضع الثوم والبصل في أكياس آمنة للتجميد.

عليك أحكام الأكياس بشكل أمن.

التخلص من الهواء داخل الكيس.

وضع الأكياس في الفريزر مباشرة فور التغليف.

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