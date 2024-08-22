الحالة النفسية أحد العوامل.. حسام موافي يوضح أسباب "الهبوط المفاجيء والإرهاق المستمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني عن أسباب الهبوط المفاجيء.

وأكد موافي خلال برنامجه "ربي زدني علما" المذاع على قناة صدى البلد، إن الهبوط المستمر يمكن أن يكون لأسباب عديدة، ومنها الحالة النفسية.

وقال، أن الهبوط المفاجيء والمستمر، يمكن أن يكشف عن أمراض خطيرة ومنها الأنميا، تسبب هبوط وهمدان، وعدم القدرة على الصعود والهبوط من السلالم، وعمل أي مجهود شاق.

وأشار موافي إلى أن كرات الدم الحمراء تصعد للرئتين ثم تنقل الأكسجين لباقي أعضاء الجسم، وعند ولكن عند نقص كرات الدم يقل الأكسجين، وتظهر أعراض الإصابة بالأنميا، وأبرزها الهبوط المفاجيء.

ولفت إلى أن أعراض الأنميا تعتمد على سرعة نزول الهيموجلوبين في الجسم، وليس على رقم الأنميا الذي يصاب به الإنسان.

وأضاف أن الهبوط المستمر قد ينظر بوجود قصور في الغدة الدرقة، إذا كان المريض يعاني من بعض الأعراض مثل عدم القدرة على تحمل برودة الطقس.

ولفت إلى أن مرضى الغدة الكظرية من الفئات الأكثر غرضة للهبوط لأن انخفاض هرمون الكورتيزون لديهم يؤدي إلى نقص الصوديوم بالدم، مما يسبب الإرهاق.

واختتم حديثة قائلًا: "أن الشعور بالتعب المستمر قد يكون مؤشرا على الإصابة بهبوط عضلة القلب أو تليف الكبد".

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