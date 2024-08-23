الامارات | «إليزيون».. مغامرة من عالم العجائب تبدأ اليوم في العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «ثيوري الفين» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، استضافة عروض إليزيون من «سيرك دريمز» للمرة الأولى في مدينة العين ابتداء من اليوم 23 أغسطس إلى الثامن من سبتمبر المقبل.

ويأتي هذا العرض الجديد باعتباره أحدث إضافة إلى سلسلة عروضها الشهيرة باسم «سيرك دريمز» ليَعِد جمهوره برحلة ساحرة عبر عالم كامل من الخيال والعجائب.

ويعتبر عرض «إليزيون من سيرك دريمز» مغامرة استثنائية في عالم من الخيال والعجائب، حيث يعيش الجمهور التجربة كما لو كان في حديقة من الخيال، مليئة بالمخلوقات المتحركة التي تجسد تناغم الطبيعة، كما يشمل العرض الألعاب البهلوانية المذهلة والرقصات الفنية المعبرة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا وعروض ثلاثية الأبعاد، ويحتفي بالإبداع والمواهب وإمكانات عقل الإنسان التي لا حدود لها.

كما يقدم هذا العرض - المستوحى من الأسطورة الإغريقية «إليزيوم»، وهي مكان السعادة الكاملة والسلام الأبدي - فرصة لجمهوره للهروب إلى عالم البهجة والعجائب والخيال. ويجسد مزيجاً متناغماً يجمع بين الضوضاء والصمت، والحركة والسكون، ويعكس روح المكان الذي تتعايش فيه المخلوقات المختلفة. وجمعت المنتجة التنفيذية ويندي إدواردز نخبة من الفنانين ذوي المستوى العالمي والمهارات الاستثنائية ليعملوا معاً على تقديم عرض استثنائي يُتوقع يحقق ثورة على القواعد التقليدية لفنون السيرك والمسرح، ويعيد رسم حدودهما الإبداعية من جديد.

وصممت الجوانب الإنتاجية والتقنية من العرض بعناية فائقة، لضمان خلق تجربة تفاعلية غامرة للجمهور. وبفضل منظومة الإضاءة العصرية والموسيقى التصويرية الأصلية، يستطيع العرض أن يأخذ المشاهدين في رحلة تداعب حواسهم. وتحت قيادة مايكل إدموندسون، أبدع الفريق التقني تصميم ديكورات تجمع بين روح الابتكار والتوظيف العملي في العرض، بما يضمن تقديم كل فقرة في أكمل صورة ممكنة.

• عرض «إليزيون» مغامرة استثنائية في عالم من الخيال والعجائب.