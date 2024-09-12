شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين تعدي رئيس وزراء الاحتلال على منطقة الأغوار الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين للاقتحام السافر لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي والتعدي على منطقة الأغوار الفلسطينية، في محاولةٍ استفزازية تهدف إلى توسيع الاستيطان المخالف لكافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت المملكة أن الانتهاكات لا تخدم جهود التهدئة وتوفير الحماية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية كافة، وجددت المملكة تأكيدها أهمية وقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة المهجرين وإدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
كما جددت المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بوضع حد لكافة التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.
وشددت على أهمية تفعيل آليات المحاسبة الدولية التي تساهم في وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد الأمن وتقوض جهود السلام بالمنطقة.
وأكدت المملكة أن الانتهاكات لا تخدم جهود التهدئة وتوفير الحماية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية كافة، وجددت المملكة تأكيدها أهمية وقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة المهجرين وإدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
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وشددت على أهمية تفعيل آليات المحاسبة الدولية التي تساهم في وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد الأمن وتقوض جهود السلام بالمنطقة.