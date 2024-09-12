شكرا لقرائتكم خبر عن "التخصصات الصحية" تنال الجائزة الشرفية بمؤتمر المستشفيات العالمي بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، مشاركتها في مؤتمر المستشفيات العالمي الـ 47، التابع للاتحاد العالمي للمستشفيات (IHF)، المقام بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، حيث نالت الجائزة الشرفية للأوراق العلمية عن ورقتها العملية التي تناولت تجربة الأكاديمية الصحية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية في الهيئة أحمد الشمراني، أن الورقة التي تمت المشاركة بها، استعرضت جهود الأكاديمية ودورها في تخفيف العبء عن الكادر التمريضي، وتأهيل أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الجائزة الشرفية هي تتويج لجهود العاملين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتكامل بين منظومة التدريب الصحي في المملكة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية في الهيئة أحمد الشمراني، أن الورقة التي تمت المشاركة بها، استعرضت جهود الأكاديمية ودورها في تخفيف العبء عن الكادر التمريضي، وتأهيل أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الجائزة الشرفية هي تتويج لجهود العاملين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتكامل بين منظومة التدريب الصحي في المملكة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
عبر منصة ”استطلاع“ .. «#التخصصات_الصحية» تحدد 4 مقاييس لمعايرة وسائل تقويم المتدرب لاكتساب الجدارات المهنية#اليوم | @SchsOrg— صحيفة اليوم (@alyaum) May 12, 2024
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