عبر منصة ”استطلاع“ .. « #التخصصات_الصحية » تحدد 4 مقاييس لمعايرة وسائل تقويم المتدرب لاكتساب الجدارات المهنية #اليوم | @SchsOrg للمزيد: https://t.co/WrCA7XV3IY pic.twitter.com/mmzYvWcKKf

شكرا لقرائتكم خبر عن "التخصصات الصحية" تنال الجائزة الشرفية بمؤتمر المستشفيات العالمي بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.