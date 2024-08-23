الامارات | شارع البلدية القديم.. رحلة مشوقة إلى تاريخ دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع تحويله إلى ممر للمشاة، وإغلاقه بالكامل أمام حركة السيارات، تحول شارع البلدية القديم في ديرة إلى مقصد سياحي أساسي يقصده زوار دبي، للتعرف إلى وجه دبي التراثي والتاريخي.

الممر الذي أنجزته بلدية دبي بهدف خلق تجربة جديدة للسياح، وتعزيز سهولة الوصول بين المناطق التاريخية والتجارية، يمتد من منطقة الراس حتى سوق الذهب، ويتصل بمجموعة من الأسواق التراثية المُطلّة على ضفاف خور دبي، وتم تزيينه بعناصر الإضاءة، والمجسمات التراثية، مثل (المندوس)، ومقاعد، ومظلات للسياح تعكس الهوية التراثية، لتصير زيارته رحلة مشوقة وفريدة في واحدٍ من أقدم الأماكن التاريخية في إمارة دبي، التي تجسد الهوية الإماراتية الأصيلة لها.