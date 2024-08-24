الامارات | طفلة تكسر نافذة طائرة خلال رحلتها الأولى! "فيديو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو طفلة لم يتجاوز عمرها السنة وهي تكسر نافذة طائرة خلال إحدى الرحلات على ارتفاع غير محدد، والتي لم يتم الكشف عن وجهتها.

ونشرت مدونة أمريكية تدعى إيبوني برادلي مقطع الفيديو عبر صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام".

وأرفقت الفيديو بتعليق: "لقد اشترينا للتو طائرة!، مشيرة إلى أنها الرحلة الأولى لطفلتها في الطائرة.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بعد نشر المدونة التي يتابعها التي يتابعها نحو 200 ألف شخص، المقطع والذي لاقى استياء من معظم رواد مواقع التواصل الإجتماعي خاصة لرد فعل الأم، حيث قال أحدهم: "كيف استطعتي البقاء هادئة إلى هذا الحد؟! لقد شعرت بالذعر.. اعتقدت أن الطائرة ستسقط".

وقال آخر: "هل أخبرتي الطاقم عما حصل، أم انتظرتي حتى هبطت الطائرة خوفا من أن يحولوا مسارها إلى مكان عشوائي؟"، ليرد عليه متابع آخر: "لن يقوموا بتحويل مسار الطائرة لهذا السبب. سيظل ضغط الطائرة سليما. يجب إعادة الغطاء الواقي إلى مكانه الأصلي وإخبار مضيفة الطيران بما حدث. وهي ستخبر الطيار".

وتظهر الطفلة وهي تلصق لعبتها على شباك النافذة وتسحبها لينفصل الجزء الداخلي من الشباك عن مكانه فجأة.