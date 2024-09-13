"روبوت كلب" يطلق النار على مالكه "اليوتيوبر" وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، شارك اليوتيوبر الأمريكي الشهير "إيشو سبيد"، المعروف بأفعاله المبالغ فيها والمُثيرة للجدل

تجربة مرعبة مع متابعيه.

وفقا لموقعي "ndtv" و"indiatoday" اشتري "سبيد" كلب روبوت آلي من الصين بتكلفة باهظة تصل إلى 100 ألف دولار، وذلك بهدف تجربته وعرضه على قناته على منصة "يوتيوب".

في البداية، بدا الكلب الروبوت وكأنه ابتكار تكنولوجي مذهل، حيث كان يستجيب للأوامر البسيطة وينفذ الحركات البهلوانية بدقة متناهية، ولكن، وفي لحظة قلبت التوقعات رأسا على عقب، أطلق الكلب النار على "سبيد" بشكل مفاجئ وغير متوقع في بث مباشر، وذلك بعد أن أمره اليوتوبر بالنباح، ما دفعه إلى القفز في حمام السباحة وهو يصرخ في رعب، محاولا النجاة من هذا الهجوم غير المتوقع.

وثق الشاب الأمريكي هذه اللحظة الصادمة في فيديو نشره على قناته، وحصد الفيديو ملايين المشاهدات في وقت قياسي على موقع "إنستجرام".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها "اليوتيوبر" الجدل بأفعاله، ففي الشهر الماضي، نشر عدة مقاطع فيديو له وهو يقفز فوق سيارتين فاخرتين في منتصف الطريق.

وأظهر الفيديو السيارات وهي مسرعة وقفز "سبيد" فوقهما بسهولة.

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