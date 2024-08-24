متى يعتبر وزن الحقيبة المدرسية زائدا؟.. احمي طفلك من تقوس الظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - حمل حقيبة مدرسية ثقيلة لفترة طويلة يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الأطفال، خاصة على نموهم الجسدي، وقد يتسبب في آلام في الظهر والرقبة، وصعوبة في الحركة، وتشوهات في العمود الفقري على المدى الطويل.

ووفق موقع "سيمبلي هيلث"، يعتمد الوزن الأقصى المثالي للحقيبة المدرسية على عدة عوامل، أهمها:

ما هو الوزن الآمن لحقيبة المدرسة؟

وزن الطفل وقوته: الأطفال الأكبر سنًا والأكثر قوة يمكنهم تحمل وزن أكبر.

المسافة التي يقطعها الطفل: كلما زادت المسافة، قل الوزن الذي يمكن للطفل حمله.

نوع الحقيبة: الحقائب المصممة بشكل جيد مع أحزمة مبطنة وقابلة للتعديل توزع الوزن بشكل أفضل وتقلل الضغط على الظهر.

محتويات الحقيبة: يجب تشجيع الأطفال على حمل الضروريات فقط وتجنب حمل الأشياء غير الضرورية.

ورغم ذلك تشير معظم الإرشادات إلى أن حقيبة الظهر المحملة بالكامل يجب ألا تزيد عن 10-15% من وزن جسم الطفل.

بعبارة أخرى، إذا كان وزن الطفل 40 كجم، فيجب ألا يزيد وزن حقيبة الظهر الخاصة به عن 4-6 كجم.

ما موصفات حقيبة الضهر المناسبة؟

استخدام حقيبة ظهر بالحجم المناسب للطفل.

ألا تكون الحقيبة أقل من أسفل الظهر، ولا أعرض من الصدر.

استخدام حزامي الكتف، وأن يكونا عريضين ومبطنين وقابلين للتعديل

ينصح بحزم العناصر الثقيلة بالقرب من العمود الفقري، وتوزيع الوزن بشكل أكثر توازناً.