الامارات | أسبوع دبي للتصميم.. رحلة الإبداع المدهشة تصل إلى عامها العاشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل أسبوع دبي للتصميم، حدث التصميم الرائد على مستوى المنطقة، بنسخته العاشرة التي ستُقام في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حيث تشمل أجندة الأسبوع برنامجاً غنياً بالمعارض والفعاليات والأعمال الجديدة. ويتم تنظيم أسبوع التصميم المعترف به عالمياً والأول في المنطقة، بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من «دبي للثقافة».

ستعكس نسخة هذا العام عقداً من التصميم وتأثيره العميق على سوق التصميم الداخلي والأثاث المتطوّر والمتنامي في دول المنطقة، الذي يُقدر حالياً بنحو 26 مليار دولار أميركي. وسيكرّم برنامج عام 2024 المجتمع المحلي والمواهب الإبداعية وقطاع التصميم الإقليمي الذي يطمح إلى دعمه طوال السنوات الـ10 الماضية، مع الاحتفاء بترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للتصميم. كما سيجمع «أسبوع دبي للتصميم 2024» أكثر من 500 مصمم وعلامة تجارية معروفة وناشئة من أكثر من 40 دولة، لعرض أفكار تصميمية جديدة من خلال تركيبات ومعارض وتجارب تفاعلية.

بفضل التوسّع المدني السريع والنمو الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري اليوم والتطوّرات في البنية التحتية، وتنوّع الاقتصاد، وتطوّر الأذواق وتفضيلات السكان والشركات والسياح المرتبطة بجمال المواقع، تطوّر أسبوع دبي للتصميم، منذ انطلاقه في عام 2015 ليصبح حدثاً دولياً رائداً في مجال التصميم.

الحفاظ على ثقافتنا

وأشارت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم خديجة البستكي، إلى أن القطاع الإبداعي ليس محرّكاً لعجلة الاقتصاد فحسب، بل يعتبر في الواقع من القطاعات التي تسهم بشكل ملحوظ في تحديد هويتنا والحفاظ على ثقافتنا، مؤكدة الدور البارز للفعاليات والمنصّات المبتكرة والرائدة في دعم المجتمعات الإبداعية وتعزيز قطاع التصميم والإبداع الغني القائم على تعدّد الثقافات، بما يعكس تطلعات إمارة دبي ورؤيتها السديدة واستراتيجيتها الشاملة لتحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

وقالت البستكي: «لقد لعب أسبوع دبي للتصميم طوال العقد الماضي دوراً محورياً في تعزيز الصناعات الإبداعية، حيث أسهم في توفير منصّة رائدة لدعم المواهب الإبداعية في حي دبي للتصميم وعلى مستوى دولة الإمارات والعالم، بما أسهم بشكل جلي في إغناء حوار التصميم العالمي حول موضوعات مثل التنوّع والاستدامة. ونتطلع هذا العام إلى الاحتفاء مع مختلف الجهات المشاركة في مجالات التصميم بالإبداعات المميزة والابتكارات الفريدة التي يقدّمها برنامجنا، بما في ذلك إطلاق النسخة الأولى من معرض (إيديشنز) بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم، ما سيسهم في إثراء المشهد الإبداعي المزدهر في إمارة دبي».

وقالت مديرة البرامج في أسبوع دبي للتصميم ناتاشا كاريلا: «بالتزامن مع احتفالنا بالنسخة العاشرة من أسبوع دبي للتصميم، نتطلع إلى استقبال كل المصممين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار وإظهار التأثير الإيجابي الذي يمكن تعزيزه من خلال التصميم. وفي ظل التحديات التي يفرضها العالم الحديث علينا، تبرز الممارسات المستدامة وجوانب العمارة المحلية في المنطقة وحد الجنوب العالمي كموضوعات رئيسة، مع برامج فكرية تسلط الضوء على الممارسات الإبداعية بجميع أشكالها وكيف يمكن للتصميم تحسين مستقبلنا المشترك».

مدينة مبدعة

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» الدكتور سعيد مبارك بن خرباش «تعتبر دبي مدينة مبدعة في التصميم ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، ونلتزم في (دبي للثقافة) بتوفير منظومة تعليمية قادرة على تحفيز الأفكار الجديدة وتشجيع أصحابها، وهو ما يندرج في سياق مسؤوليتنا الهادفة إلى دعم الصناعات الثقافية والإبداعية ما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارة، ويرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».

• خديجة البستكي: القطاع الإبداعي ليس محرّكاً لعجلة الاقتصاد فحسب، بل من القطاعات التي تسهم بشكل ملحوظ في تحديد هويتنا والحفاظ على ثقافتنا.

• سعيد مبارك بن خرباش: دبي مدينة مبدعة ونلتزم في (دبي للثقافة) بتوفير منظومة تعليمية قادرة على تحفيز الأفكار الجديدة.

• ناتاشا كاريلا: نتطلع إلى استقبال كل المصممين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار وإظهار التأثير الإيجابي من خلال التصميم.