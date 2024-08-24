توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 24 آب إلى الجمعة 30 آب 2024

مهنياً: معجزات ستتحقق انت سلطان الابراج ما شاالله عليك الاكثر والاوفر والاكثر حظا اجواء تحمل فرص نجاح دعم عالي جدا جدا مع بداية هذا الشهر الشمسي الجديد الذي يعنيك بشكل مباشر يصب في مصلحتك شهر ايجابي مميز ابرز واهم العناصر هي وجود الكواكب في العذراء حضر حالك لبداية تغيير ستلمسه لمس اليد تطورات مختلفة ومتنوعة كما يحمل لك كوكب الحظ الزهرة حلحلة في مسائل قضائية وقانونية وامور عائلية وعاطفية

عاطفياً: ان وجود كوكب الزهرة في الميزان يسبب لك بخضات عائلية اجتماعية وشخصية فلا تتردد بتلطيف الاجواء فقد يؤثر الركود والهدوء سلبا على استقرار العلاقة حاذر من الفوضى والفتور والكلام المبهم الذي يولد التباسات سارع الى اعادة الامور الى مجاريها الطبيعية والى تصحيح العلاقات التي تزعزعت مؤخراً