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الامارات | انهيار صخري كبير على طريق في منطقة عسير بالسعودية.. فيديو

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شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار صخري كبير على طريق في منطقة عسير بالسعودية.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو يرصد من خلاله انهيارًا صخريًا كبيرًا وقع بوادي عسلان على طريق محايل بحر أبو سكينة بمنطقة عسير في المملكة العربية ، مما تسبب في إغلاق الطريق وتعطيل حركة المرور.

ورصد مقطع الفيديو الغبار الكثيف الناتج عن انهيار الصخور، والذي أدى إلى توقف المركبات، وتعطيل الطريق القادم من خميس البحر.

وتعمل الفرق المختصة حالياً على تفتيت الصخور، ورفعها لاستعادة الحركة الطبيعية للطريق.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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