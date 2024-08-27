5 مشروبات عشبية تزيل السموم من المعدة.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

إزالة السموم من الجسم قد تسهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والمعدة، ولحسن الحظ يوجد بعض المشروبات العشبية التي تدعم هذه العملية، وفق ما كشف موقع "هيلث لاين" و "تايمز أوف إنديا".

شاي الزنجبيل والفلفل الأسود

الزنجبيل والفلفل الأسود معروفين بفوائدهم الهضمية، حيث أنهما يحتويان على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، ما يسهم في تحسين الهضم عن طريق تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية وتعزيز إفراز الصفراء، وتكسير الطعام بكفاءة أكبر.

شاي مثلج بالهندباء والليمون

الهندباء عشبة أقل شهرة لها خصائص قوية لإزالة السموم، حيث تعمل كمدر طبيعي للبول، ما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة والسموم من خلال البول وإنتاج الصفراء وهضم وامتصاص الدهون.

كما أن الليمون غني بفيتامين سي ما يعزز صحة الكبد وطرد السموم.

عصير البنجر

يحتوي عصير البنجر على عناصر غذائية أساسية مثل حمض الفوليك والمنجنيز والبوتاسيوم والبيتالين، وهو نوع من مضادات الأكسدة يدعم وظائف الكبد وإزالة السموم.

كما يساعد على تحفيز إنزيمات إزالة السموم من الكبد والمعدة والأمعاء.

شاي بالبهارات

يجمع هذا الشاي بين ثلاث بهارات قوية وهما القرفة والكمون واليانسون، ما يساعد على إزالة السموم من المعدة.

كما أن القرفة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، ما يقلل الالتهاب في الجهاز الهضمي ويدعم صحة الأمعاء.

وتساعد بذور الكمون أيضا في تحسين الهضم عن طريق تحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية، واسترخاء عضلات الجهاز الهضمي، ما يقلل من الانتفاخ ويعزز الهضم.

مشروب الديتوكس الأخضر

يسهم هذا المشروب وهو مزيج من السبانخ والخيار والزنجبيل وعصير الليمون في إزالة السموم، حيث أن السبانخ غنية بالكلوروفيل، وهو مركب يساعد في تطهير الجهاز الهضمي عن طريق الارتباط بالسموم وإخراجها من الجسم.

والخيار مرطب ويساعد على طرد السموم وتقليل الالتهاب، وذلك بفضل محتواه على فيتامين سي.

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