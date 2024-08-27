عاملوها باستخفاف.. امرأة صينية تنتقم من موظفي متجر بطريقة لن تتخيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في عمل جريء للانتقام، جعلت امرأة في الصين موظفي متجر "لويس فيتون" يحسبون 600 ألف يوان نقدًا على مدار ساعتين، لتغادر دون إجراء عملية شراء.

وبحسب ndtv، كان الحادث ردًا على المعاملة السيئة التي تلقتها المرأة خلال زيارة سابقة للمتجر، حيث شعرت بالرفض وعدم الاحترام من قبل فريق المبيعات.

ووقع الحادث في مركز تسوق ستارلايت بليس في تشونجتشينج، حيث زارت المرأة في البداية في يونيو للتسوق لشراء الملابس، حسبما ذكرت صحيفة ستريتس تايمز.

وزعمت أن الموظفين عاملوها باستخفاف، وتجاهلوا طلباتها، وأحضروا لها عناصر قديمة، كما أظهروا نفاد صبرهم.

كما ادعت المتسوقة، التي كتبت قصتها على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Xiaohongshu، أن الموظفين تجاهلوها عندما طلبت الماء، وبعد أن غادرت المتجر، حاولت تقديم شكوى إلى "المقر الرئيسي" للعلامة التجارية الفاخرة، لكنها لم تتلق أي رد.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" ، ظلت المرأة تحمل الضغينة لمدة شهرين قبل أن تلجأ إلى خطة الانتقام وتعود إلى المتجر ومعها حقيبة مليئة بالنقود.

وبصحبة مساعدتها وصديقتها، قامت بتجربة الملابس، مدّعيةً أنها تنوي شراءها، ثم سلمت النقود لموظفي المبيعات، الذين أمضوا ساعتين في عد الأوراق النقدية، لتكشف المرأة أنها غيرت رأيها ولن تقوم بالشراء.

وكتبت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "شياوهونجشو": "بعد أن انتهوا من العد، أخذت نقودي وغادرت، كيف يمكنني شراء منتجاتهم لتحسين أدائهم في العمل؟".

وأثارت خطة الانتقام التي وضعتها المرأة ضجة كبيرة على الإنترنت، حيث أبدى العديد من المستخدمين انبهارهم بخطتها، ووصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الصين هذه الحادثة بأنها "أكثر انتقام مرضي لهذا العام".

وكتب أحد المستخدمين: "هذه النهاية ممتعة للغاية، لطالما تساءلت عن سبب غطرسة هؤلاء البائعين".

وعلق آخر: "إنهم يبيعون سلعًا فاخرة، لكن هذا لا يعني أن يتعالوا على الناس".

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