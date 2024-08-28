فازت بلقب "كوزمو مصر".. 30 صورة ومعلومات عن ملكة الجمال نورهان الحسيني



محمد اسماعيل - القاهرة - شهد مهرجان "ملكة جمال مصر 2024" الذي أُقيم في 24 أغسطس بفندق تريامف القطامية، نجاحًا كبيرًا برئاسة السفيرة الدكتورة أمل رزق.

حضر المهرجان عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وملكات جمال مصر في السنوات السابقة، حيث حصلت مجموعة من المتسابقات على ألقاب متنوعة، من بينهم الموديل نورهان الحسيني التي نالت لقب "Miss Cosmo Egypt 2024".

ويستعرض موقع "الخليج 365" أبرز المعلومات عن نورهان الحسيني بناءً على حسابها الشخصي على "إنستجرام".

تألقت نورهان الحسيني بإطلالة أنيقة، وارتدت فستانًا طويلًا باللون البيج، مرصعًا بالكريستال، كما اعتمدت مكياجًا بدرجات النود، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على الأكتاف.

وفي ضوء ذلك، يقدم موقع "الخليج 365" أبرز المعلومات عن نورهان الحسيني وفق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نورهان الحسيني تعرف نفسها على صفحتها في إنستجرام بأنها ملكة جمال كوزمو مصر 2024.

- عارضة أزياء.

- يتابعها على صفحتها الشخصية على "إنستجرام" 118 ألف متابع.

- دائمًا تخطف أنظار متابعيها بإطلالاتها المتنوعة.

- ستمثل مصر في الخارج في سبتمبر القادم.

- ستمثل لقب كوزمو مصر في فيتنام 2024.