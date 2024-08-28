الامارات | «صيف دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل مفاجآت صيف دبي 2024، تقديم تجارب جديدة وفريدة من نوعها لسكان دبي وزوارها في الأسبوع الأخير من دورتها الأكبر والأكثر تشويقاً، مع إطلاق فعالية القصص الحية من تقديم مؤسسة الإمارات للآداب والتي تقام في «سيتي سنتر مردف» يومي 30 و31 أغسطس، بدءاً من الساعة الخامسة مساء، وتفتح أبوابها أمام الجميع مجاناً للاحتفاء بالكلمة المكتوبة والمنطوقة.