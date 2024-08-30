تحمي من مرض السكر.. 7 مشروبات تزيل السموم من الجسم وتقوي المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

إزالة السموم من الجسم هي الخطوة الأولى للحفاظ على الصحة وفقدان الوزن.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن 7 مشروبات بسيطة تزيل السموم من الجسم وتحسن التمثيل الغذائي وتقوي المناعة لكل يوم من أيام الأسبوع.

السبت: عصير الأناناس والنعناع

يمكن تحضيره من خلال مزج قطع الأناناس الطازجة مع أوراق النعناع وقليل من عصير الليمون، ويساعد هذا المشروب على تحسين الهضم وإمداد الجسم بفيتامين سي والوقاية من الالتهابات.

الأحد: مشروب خل التفاح

يمكن إعداده من خلال تخفيف خل التفاح في الماء وإضافة قليلا من القرفة، وقد يسهم في إنقاص الوزن وموازنة مستويات السكر في الدم وإزالة السموم من الجسم.

الاثنين: مشروب الخيار والنعناع المنعش

قومي بمزج شرائح الخيار مع قليل من أوراق النعناع وعصير ليمون والعسل، ما يسهم في تحسين الهضم وتبريد وترطيب الجسم.

الثلاثاء: شاي الزنجبيل والليمون

يمكن تحضيره من خلال غلي شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء ثم إضافة عصير الليمون والعسل، وهذا المشروب يدعم الهضم ويقلل الالتهاب ويجعلك تشعر بالنشاط.

الأربعاء: عصير البنجر والجزر

يمكن إعداده من خلال مزج البنجر والجزر وتفاحة مع القليل من عصير الليمون، وهذا المشروب الغني بمضادات الأكسدة يدعم صحة الكبد ويعزز مستويات الطاقة.

الخميس: الشاي الأخضر بالليمون والعسل

تناول الشاي الأخضر بالليمون والعسل قد يسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإمداد الجسم بالطاقة، وذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر مع فيتامين سي الموجود في الليمون والخصائص المهدئة للعسل.

الجمعة: ماء الكركم والفلفل الأسود

يمكن تحضيره من خلال مزج مسحوق الكركم مع قليل من الفلفل الأسود في الماء الدافئ.، ويساعد هذا المشروب في تقليل الالتهابات ودعم الهضم وتقوية المناعة.

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