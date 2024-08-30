10 صور لرجل ابتلعه الحوت لمدة 40 ثانية.. غواص ينجو من الموت بمعجزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف غواص أمريكي يدعى "مايكل باكارد" عن اللحظات المرعبة التي عاشها وهو داخل فم الحوت.

وجد "مايكل" نفسه فجأة بين فكي حوت ضخم في مدينة بروفينستاون بولاية ماساتشوستس، وفق ما كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال البالغ من العمر 58 عاما: "يوم الحادث كان يوما عاديا بالنسبة لي وخرجت عند شروق الشمس ونزلت إلى الماء وغطست 3 مرات إلى أسفل وكنت أنزل إلى القاع، وكانت المياه تتدفق بسرعة وفجأة اصطدمت بالحوت وإندهشت وقولت لنفسي ما هذا؟".

وبعد ذلك اكتشف "باكارد" أن الشيء الذي أمسك به هو "حوت"، وفي البداية، ظن أنه سمكة قرش بيضاء كبيرة مخيفة، وشعر بالخوف بسبب تواجده داخل فم الحوت.

وقال إنه كان متأكدا بنسبة 100%" من أنه سيموت، مضيفا: "المكان داخل فم الحوت مظلما تماما".

ولم يفكر الأمريكي أثناء تواجده داخل فم الحوت إلا في زوجته وأطفاله، وبدأ يركل الحوت، وفجأة ألقاه من فمه بطريقة مدهشة.

وشاهد أحد أفراد الطاقم "جوشيا مايو" الحوت وهو يصعد إلى السطح ويلقي مايكل في البحر.

وتشير التقديرات أنه ظل داخل الحوت لمدة تتراوح بين 30 و40 ثانية.

وفي النهاية نجا "مايكل" دون أي كسر في العظام ولكنه عانى من تلف الأنسجة الرخوة، وعاد إلى العمل بعد 3 أسابيع فقط.

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