احذر الملبن في حلاوة المولد.. هذا ما يحدث لمستويات السكر وقلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الملبن هو أحد الحلويات المفضلة التي تُقدم في حلاوة المولد، ويعشقها الكبار والصغار، ومع ذلك، قد يكون لتناول الملبن تأثير سلبي كبير على مستويات السكر في الدم وصحة القلب.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الملبن غني بالسكريات، مما يتسبب في رفع مستويات السكر في الدم بشكل سريع، وهو ما يشكل خطورة خاصة على مرضى السكري.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الإفراط في تناول الملبن قد يساهم في زيادة مقاومة الجسم للأنسولين، مما يعرض صحة مرضى السكري للخطر، كما يؤدي إلى تحفيز البنكرياس على إفراز المزيد من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن استهلاك السكر الزائد من الملبن يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الدهون الثلاثية في الدم، مما يزيد من خطر ارتفاع مستويات الكوليسترول الكلي، وبخاصة الكوليسترول الضار، مما يعزز من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يضعف عضلة القلب بمرور الوقت.

واختتم بالإشارة إلى أن السكر الزائد في الجسم يمكن أن يتسبب في تراكم الدهون في الشرايين، مما يزيد من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب، كما أن زيادة الوزن نتيجة لاستهلاك السكر الزائد تضغط على عضلة القلب والأوعية الدموية.

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