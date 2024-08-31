الامارات | احتيال بالتزييف العميق.. مشاهير يروجون لاستثمارات بأرباح عالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شركة «إيسيت» الأوروبية لأمن تكنولوجيا المعلومات من حملة دعائية احتيالية حالية على الإنترنت تستهدف مستهلكين ليسوا على دراية بأساليب الاحتيال المتمثلة في مقاطع فيديو مزيفة. وأوضحت الشركة أن مقاطع الفيديو تعطي الانطباع بأن شخصيات معروفة تروج لمنتجات استثمارية ثورية بفرص ربح مذهلة، وتَعِد تلك الفيديوهات المزيفة الضحايا بأرباح عالية بأقل قدر من الاستثمار. وبحسب بحث أجرته الشركة، استخدم متسللون على الإنترنت منشورات إخبارية حقيقية كأساس لمقاطع الفيديو المزيفة، وباستخدام هذه البيانات قام المجرمون الذين يُعتقد أنهم من روسيا أو أوكرانيا بتدريب برنامج ذكاء اصطناعي لإنشاء منشور جديد، ويقوم المتحدثون في مقاطع الفيديو المزيفة بالترويج لمنصة استثمارية مشبوهة تسمى «إميديت ماتريكس». وبحسب الشركة يتم تداول مقاطع الفيديو المزيفة منذ مايو الماضي.

وقال أوندري نوفوتني، الباحث في شركة إيسيت، والذي شارك في اكتشاف الحملة: «الساسة والشخصيات العامة الأخرى هم منجم ذهب حقيقي لمحتالي الذكاء الاصطناعي.. يوفر هؤلاء ثروة من الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية التي يمكن للمحتالين استخدامها لتغذية أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم». وحذرت شركة إيسيت بشدة من الاستجابة للفرص الاستثمارية المربحة المزعومة.