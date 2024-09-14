الامارات | الجينز الأصفر الشمسي لإطلالة مبهجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسطع البنطال الجينز باللون الأصفر الشمسي هذا الموسم ليمنح المرأة إطلالة جذابة تُشع بأجواء البهجة والانطلاق والإقبال على الحياة.

وأوضحت مجلة «Instyle» أن البنطال الجينز باللون الأصفر الشمسي يتناغم مع قطع فوقية تتألق بألوان زاهية مثل الأخضر والأزرق والأحمر، حيث تتمتع هذه التوليفة اللونية بطابع جريء يخطف الأنظار.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطال الجينز باللون الأصفر الشمسي يبدو رائعاً أيضاً مع القطع الفوقية التي تكتسي ألواناً محايدة مثل الأسود والأبيض والكريمي، حيث تتمتع هذه التوليفة اللونية بطابع هادئ.

ولإطلالة يومية عملية يمكن تنسيق البنطال الجينز باللون الأصفر الشمسي مع قميص جينز وحذاء لوفر يكتسي اللون البني أو البيج. ولإطلالة أكثر تحرراً يمكن تنسيق البنطال الجينز باللون الأصفر الشمسي مع توب ذي حمالات يكتسي اللون الأبيض وصندل يكتسي اللون البني.