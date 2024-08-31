الامارات | «الأرشيف» يستعرض تجارب وصوراً من ماضي المرأة الإماراتية وحاضرها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرتين، الأولى قدمتها مريم سلطان المزروعي الباحثة في التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية عن المرأة الإماراتية في المرويات الشفاهية، والثانية قدمتها الباحثة وردة المنهالي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وسلطت الضوء فيها على تجربتها المتميزة في مركز تريندز وما قدمه لها من إمكانات وفرص للعمل في مجال البحث العلمي. وشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية أيضاً في الاحتفال الذي نظمه نادي العين الرياضي الثقافي بمعرض للصور التاريخية التي تبرز دور المرأة الإماراتية.