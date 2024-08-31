أمل جديد لمرضى باركنسون.. عقار واعد يكشف عن نتائج مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - في تطور طبي واعد، يقدم فيديو جديد لمحة مثيرة عن تأثير عقار جديد على حياة مريض يعاني من مرض باركنسون.

يظهر الفيديو تحسناً ملحوظاً في قدرة المريض على الحركة والقيام بأنشطته اليومية، مما يبعث الأمل في قلوب ملايين المرضى حول العالم.

كما أن عقار "ProDuodopa- برودودوبا" طُور خصيصاً لحالات متقدمة من مرض باركنسون، التي لا يتوفر لها دواء عن طريق الفم، حيث يعاني بعض مرضى باركنسون من تغيرات شديدة في قدراتهم الحركية، ولا تحقق الأدوية القياسية المتاحة أي تطور ملحوظ في حالاتهم، أو توفر لهم الراحة الكافية.

ووفق صحيفة "نيويورك بوست"، خضع الأب البريطاني داميان غاث (52 عاماً) لتجربة العقار، الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، ورافقته زوجته في رحلة العلاج، وقامت بتوثيقها قبل وبعد العلاج، لتشهد على التغيرات التي طرأت على حياة زوجها، منذ بداية تناول الدواء.

وشاركت الزوجة مقطع فيديو، حقق انتشاراً واسعاً على السوشيال ميديا، ووصف بـ"المذهل" نظراً للنتائج المبهرة التي حققها العقار في حالة غاث، فقبل العلاج كان يكافح لتحضير كوب من الشاي أو القهوة داخل المطبخ، ويعاني من أجل إحكام قبضته على الملعقة، دون أن ترتعش يداه أو تهتز.

وبعد أيام من تناوله العقار، استطاع غاث الدخول للمطبخ بسهولة، وجلب الحليب من الثلاجة وسكبه في الكوب، وتحريك الملعقة دون أي مشاكل تذكر.

وكان يعاني المرض منذ 12 عاماً، وظل يخضع لعلاجات ورعاية طبية، وتلقى غاث عقار برودودوبا في يوليو الماضي لأول مرة، وفقاً لنظام الرعاية الصحية البريطانية،

وأظهر غاث مدى سعادته بعدما لاحظ الفرق الكبير بين حياته قبل وبعد العقار، فقال: "بعد فترة وجيزة من تلقي العلاج لأول مرة، تمكنت من صنع كوب من القهوة بسهولة أكبر، والذهاب إلى السوبر ماركت بسلاسة".

وتبعا للصحيفة، فإن عقار Produodopa متاح في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.