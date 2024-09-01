الامارات | 65 دولة من حول العالم في «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مع انطلاق فعاليات دورته الـ21، أمس، أعداداً كبيرة من الزوار الذين توافدوا على أقسامه المختلفة للتعرّف إلى المنتجات التي يوفرها، والفعاليات التي يقدمها.

وارتفعت المساحة الكلية للمعرض إلى ما يزيد على 87 ألف متر مربع، مقارنة مع 65 ألف متر مربع في دورة العام الماضي، في حين يستقطب 65 دولة من حول العالم، منها 14 دولة جديدة.

وأعرب زوار المعرض عن سعادتهم الكبيرة بالوجود في الدورة الأضخم في تاريخ المعرض التي تشهد مشاركات واسعة من عارضين من مختلف أنحاء العالم، تجسيداً للدور الرائد الذي تقوم به الإمارات في صون التراث الإنساني العالمي ونقله للأجيال القادمة.

وأشادوا بالتنوع الذي يشهده المعرض في دورته الحالية وتضمّنه للعديد من الأقسام التي تستقطب الزوار من مختلف الفئات العمرية. ويتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، للزوار، فرصة متميزة لاستكشاف الصقارة والصيد ورياضات الفروسية والمنتجات البيطرية، والمحافظة على البيئة والتراث الثقافي والفنون والحِرف اليدوية، وأحدث التقنيات والابتكارات في 11 قطاعاً مختلفاً.