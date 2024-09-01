هذا ما يجلب المال إلى منزلك.. خبيرة تكشف السر - مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثير من الأشخاص عن سبل لجذب الرزق والوفرة إلى حياتهم، وفي هذا السياق، كشفت خبيرة طاقة المكان سونيا الحبال عن أهمية المطبخ ودوره في جذب الرزق والبركة إلى المنزل.

وأوضحت "سونيا" خلال استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن المطبخ ليس مجرد مكان لإعداد الطعام، بل هو قلب المنزل النابض ومركز الطاقة فيه، ويرجع ذلك إلى أن المطبخ هو المكان الذي يلتقي فيه أفراد الأسرة لتناول الطعام، وهو أساس الحياة، وبالتالي، فإن طاقته تؤثر بشكل مباشر على أفراده.

وأشارت الخبيرة إلى أن حالة المطبخ تعكس حالة المنزل وأصحابه، فالمطبخ المرتب والمنظم يجذب الخير والرزق، بينما المكركب والفوضوي يدفع الرزق بعيدا ويجلب الطاقة السلبية ويؤثر سلبا على أفراد الأسرة.

الصلة بين المطبخ والمال

وشبهت خبيرة الطاقة العلاقة بين الإنسان والمال بالعلاقة بين الإنسان والمطبخ، فكما أننا نهتم بنظافة منزلنا وجذب الطاقة الإيجابية إليه، يجب علينا أيضا أن نحترم المال ونعامله باحترام، فالمال كائن حي، وإذا أحببناه وعاملناه جيدا، فإنه سيتكاثر ويزداد.

كيف تجذب الرزق؟

نصحت خبيرة طاقة المكان بالحفاظ على نظافة وترتيب المطبخ، حيث إن الفوضى والاتساخ يبعدان الرزق، بالإضافة إلى، التعامل مع المال باحترام وتقدير، وعدم إهماله أو إلقائه بشكل عشوائي في الحقيبة أو السيارة.

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