6 أحلام وكوابيس تدل على الإصابة بالعين والحسد في حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كشفت مفسرة الأحلام أسماء سالم خلال استضافتها ببرنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوي الشربيني، والمُذاع على قناة "سي بي سي سفرة" عن علامات ودلالات في الأحلام تدل على وجود الحسد الذي يؤثر سلبا على حياة الكثيرين.

علامات تدل على الحسد في الأحلام

رؤية نجمة داوود

يرتبط رؤية نجمة داوود بوجود طاقة سلبية أو حسد موجه للشخص.

رؤية الخفاش

الخفاش رمزا للظلام والخوف، ورؤيته في المنام تدل على وجود شخص يحقد على الحالم ويتمنى له السوء.

رؤية الحشرات الزاحفة

تشير رؤية الحشرات الزاحفة مثل الحشرات والعقارب إلى وجود طاقة سلبية تحيط بالحالم، وقد تكون هذه الطاقة ناتجة عن حسد أو عين.

رؤية الأفعى

الأفعى رمز للعداوة والحسد، ورؤيتها في المنام علامة على وجود شخص يحاول إيذائك.

الأرق وعدم القدرة على النوم

الأرق المستمر وعدم القدرة على النوم علامة على وجود طاقة سلبية تؤثر على طاقتك الحيوية، وقد يكون هذا ناتجا عن الحسد.

اللصوص

التفسير الأكثر شيوعا لرؤية اللصوص هو وجود أشخاص يحسدون الحالم ويتمنون له الشر، حيث إن يشير اللص إلى شخص ما في حياته يحاول إيذائه أو سرقة فرحته.

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