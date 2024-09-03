الامارات | بريطانيا : خطف 200 هاتف ذكي كل يوم من بين أيدي مستخدميها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحف بريطانية أنه من بين حوالي 78000 شخص تمت سرقتهم في الشوارع البريطانية منذ بداية العام حتى مارس 2024، فإن معدل "خطف" الهواتف من المارة والجالسين في المقاهي هو بمعدل 200 هاتف ذكي كل يوم.

وقالت صحيفة "مترو" أن هذا يمثل ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 150٪ على 31000 "سرقة خطف" في الأشهر الـ 12 السابقة، وفقًا لبيانات مسح الجريمة في إنجلترا وويلز.

وتُظهر الأرقام أيضًا أن أربعة من كل خمسة تحقيقات للشرطة تم إغلاقها قبل العثور على المشتبه به وأن 0.8٪ فقط من شكاوى "سرقة من شخص" أسفرت عن توجيه اتهام. وتعهدت الحكومة بمكافحة هذه الآفة، حيث قالت وزارة الداخلية إنها ستعمل بشكل أوثق مع شركات التكنولوجيا ورؤساء الشرطة.

وقالت وزيرة الشرطة دام ديانا جونسون: "هذه الأرقام مقلقة، والحكومة عازمة على القيام بكل ما هو ضروري لحماية الأشخاص الذين يحق لهم السير في الشوارع دون تهديد السرقة. "إن هذه الحكومة الجديدة عازمة على التصدي لسرقة الخطف، والسطو باستخدام السكاكين، والجرائم الأخرى التي تجعل الناس يشعرون بعدم الأمان في مجتمعاتنا، ونحن نعمل على إدخال آلاف الضباط الآخرين بالزي الرسمي إلى مجتمعاتنا لاستعادة الشرطة المحلية."

وأضافت " يجب على شركات الهاتف ضمان إمكانية تعطيل أي هواتف مسروقة بسرعة وسهولة وبشكل دائم، بدلاً من إعادة تسجيلها للبيع في سوق الهواتف المستعملة، وسنلتقي بهم قريبًا لمناقشة الإجراءات الإضافية المطلوبة لتحقيق ذلك. واعتبرت الوزيرة أنه "إذا عملنا معًا، يمكن للحكومة وشركات التكنولوجيا ووكالات إنفاذ القانون كسر نموذج الأعمال الخاص بلصوص الهواتف وعصابات الدراجات البخارية التي تعتمد على هذه التجارة".