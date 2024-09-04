الامارات | علاج واعد لإيقاف تطور هشاشة العظام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر فريق من مهندسي المواد والمتخصصين في العظام التابعين لعدة مؤسسات في الصين، هلاما مائيا لإبطاء أو إيقاف تقدم هشاشة العظام.

تعرف هشاشة العظام بأنها مرض تنكسي يصيب المفاصل، حيث يضعف الغضروف والأنسجة الشبيهة بالبطانة داخل المساحات التي تلتقي فيها المفاصل، ما يؤدي إلى زيادة الاحتكاك ومنع الحركة السلية للمفصل، وكذلك الألم في كثير من الأحيان.

ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة، مثل الاستجابة المناعية الذاتية أو عادات التمرين السيئة.

وأدت الدراسات السابقة إلى تطوير علاجات مثل حقن المحلول الملحي أو كورتيكوستيرويد. ولكن أي منهما لا يقلل من الاحتكاك أو الألم بشكل كامل، ويجب تكرار الحقن كل بضعة أشهر.

وفي الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Advanced Materials، طور فريق البحث هلاما مائيا (هيدروجيل) يعمل بشكل أفضل بكثير من العلاجات الأخرى، على حد قوله.

وصنع الباحثون الهلام المائي عن طريق خلط كرات أو مجالات مجوفة مع المركب الكيميائي "بوليمر" لإنشاء مادة زلقة. ولتثبيت الهلام في مكان حقنه في المفصل، أضافوا جسما مضادا مستهدفا "يرتبط بكل من الكرات الدقيقة والغضروف التالف".

وفي الاختبار، قام فريق البحث بتحريض هشاشة العظام لدى الفئران، ثم حقن الهلام المائي لديها مع وضعها في روتين تمارين محددة تقيس قدرتها على الحركة بشكل طبيعي بعد عملية الحقن.

ووجدت الدراسة أن الهلام المائي أدى إلى المرونة في الحركة مع انخفاض الاحتكاك والأعراض المزعجة لدى الفئران. كما تبين أنه يمنع تلف المفاصل الجديد.

وقال الفريق إن الهلام المائي المطور يقدم نهجا واعدا لعلاج هشاشة العظام في مراحله المبكرة.