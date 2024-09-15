شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لصناع تكنولوجيا الإعلام.. أمستردام تستضيف مؤتمر IBC بمشاركة الشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الإعلامية رغدة منير، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شاركت في مؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي «Ibc» اليوم الأحد، في العاصمة الهولندية أمستردام، بجلسة نقاشية حول تجربة الشركة ودورها في تطوير ودعم الإعلام المصري والعربي، بصفتها أحد أكبر التكتلات الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأضافت «منير»، على قناة «القاهرة الإخبارية» أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقدت شراكة إعلامية مع مؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي «Ibc» الذي يُعد أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال البث التليفزيوني والتكنولوجيا الخاصة بها، ويشارك به آلاف المتخصصين والإعلاميين والقيادات الكبرى لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء على مستوى العالم منذ نحو 57 عامًا.

وأشارت إلى أن المؤتمر يعد فرصة لصناع تكنولوجيا الإعلام ومطوري البث الرقمي والاتصال في عرض أحدث البرامج والتقنيات وتقديم آخر مستجدات الحلول الذكية.