هذا ما يحدث لجسمك عند تناول المانجو.. 4 تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

المانجو فاكهة صيفية ذات طعم لذيذ وغنية بالعناصر الغذائية، وتناول كوب منها يوميًا يمكن أن يجلب العديد من الفوائد الصحية.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن تناول كوب من عصير المانجو بشكل يومي يعزز من صحة الجهاز المناعي لأنها غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

وأكدت خلال حديثها في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن المانجو غنية بالألياف حيث تحسن من عملية الهضم، وحركة الأمعاء.

وأشارت إلى أنها تحسن من صحة البشرة والشعر مما يجعلك أكثر نضارة، بالإضافة إلى أنها مصدر جيد للطاقة.

ورغم فوائد المانجو العديدة إلا أن هناك فئات عليها توخي الحذر عند التناول وهم:

الأشخاص الذين يعانون مشاكل وحساسية المانجو.

مرضى الضغط المرتفع.

أصحاب أمراض السكري.

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