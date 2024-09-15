"اتحشر بين الأسانسير والحائط".. مصرع طفل سوداني في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفل سوداني مصرعه إثر احتجازه بين حائط ومصعد عقار بمنطقة عرب المعادي جنوب العاصمة، مساء الأحد.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود استغاثة من الأهالي باحتجاز طفل داخل مصعد بشارع التحرير.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بفريق إنقاذ بري بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ورئيس قطاع الجنوب.

تبين بالفحص احتجاز طفل سوداني الجنسية بين حائط ومصعد عقار رقم 8، وأمكن استخراج جثته وإيداعه ثلاجة مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين.

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.