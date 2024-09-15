الداخلية تنظم احتفالية بمراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية إحتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان وتوزيع عبوات من حلوى المولد على النزلاء ، وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف ورجال الدين، وذلك بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف 1446هـ وكذا الإحتفال ببداية العام القبطى "عيد النيروز".

وتضمنت الإحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وعدة فقرات قدمها النزلاء إنشادات وإبتهالات دينية كما تناول الحضور الحديث عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية الشريفة والإشارة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية لتهذيب النزلاء وتثقيفهم دينياً ومهنياً وتأهيلهم نفسياً للإندماج بالمجتمع وحثهم على الفضيلة وإنتهاج السلوك القويم ، وكذا إقامة قداس بمناسبة "عيد النيروز" للنزلاء المسيحيين بدور العبادة المسيحية بمراكز الإصلاح والتأهيل.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

كما يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخليـة الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء لاسيما المشاركات الفعالة بالمناسبات الدينية.