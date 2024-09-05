بيلا حديد الوجه الجديد لعلامة المجوهرات الفاخرة شوبارد

أصبحت بيلا حديد، 27 عاماً، هي الوجه الجديد لعلامة المجوهرات الفاخرة شوبارد، وتم تسجيل العارضة كأحدث سفيرة للشركة على خطى النجمة العالمية جوليا روبرتس البالغة من العمر 56 عامًا، والتي بدأت عرض الأزياء لشوبارد في عام 2021 وحتى أنها صممت مجموعة لهم.

وفي تصريح لموقع WWD.com، تحدثت بيلا عن الصفقة الجديدة، وقالت شقيقة جيجي حديد: "لدي تقدير كبير لمهارة شوبارد الحرفية، وكنت من المعجبين بها لسنوات عديدة..أنا سعيدة جدًا بالانضمام إلى عائلة شوبارد."

وأضافت كارولين شوفولي، الرئيس المشارك والمدير الفني لدار شوبارد: "تجسد بيلا روح شوبارد مزيج متناغم من الأناقة السهلة وحماس الحياة، وهو أمر ساحر حقًا ويتناغم تمامًا مع ما تمثله ساعاتنا ومجوهراتنا".

وتابعت "نحن متحمسون للشروع في هذه الرحلة الجديدة معًا، وتأتي هذه الأخبار في وقت مزدحم بالنسبة لبيلا، التي خطت مؤخرًا خطواتها الأولى في عالم الأعمال من خلال إطلاق شركة العطور الخاصة بها Orebella.

فلقد ابتكرت ثلاثة عطور ترطب البشرة وتمنحها رائحة تدوم طويلاً بعد أن عانت سابقًا من مشاكل التهيج.وقالت بيلا لمجلة Allure: "أصبت بالطفح الجلدي بسبب التوتر لذا أميل إلى الابتعاد عن أي شيء من شأنه أن يعكرني هذه الأيام".

وأضافت بيلا عن ابتكار روائحها الزيتية الأولى: "كنت أحاول أن أجعلها فريدة قدر الإمكان، بحيث عندما أضعها على جسدي، أشعر أنها فريدة بالنسبة لي ...لم أكن أرغب في طرح شيء ما في السوق وهو منتج آخر أو عطر آخر. لقد كان شيئًا كنت شغوفًا به للغاية بالفعل، ولم أرغب في الاحتفاظ به لنفسي فقط".

تتكون المجموعة من ثلاث روائحWindow2soul مع الياسمين والورد وفول التونكا، وBlooming Fire مع روائح المونوي والبرجموت والباتشولي وSalted Muse المليئة بملح البحر وشجرة الزيتون وخشب الأرز.

وفي شهر مارس، تمت ترقية روبرتس إلى "السفير العالمي" لشوبارد، لكن يبدو أنها فقدت اللقب الآن لصالح بيلا، ولا تزال الفائزة بجائزة الأوسكار هي وجه شركة Lancôme، وهي الشركة التي تعمل معها منذ عام 2009.

قد يهمك أيضــــاً:

دليل التنظيف الخاص بالمجوهرات الذهب والفضة والألماس

صيحة «المجوهرات الدائمة» تعود إلى الواجهة