الامارات | بدور القاسمي تطلق «الوكالة الإعلامية الطلابية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة ورئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، «الوكالة الإعلامية الطلابية»، وهي أول وكالة من نوعها على مستوى الدولة، يديرها طلبة «قسم الاتصال الإعلامي» في الجامعة. تركز الوكالة الطلابية على توفير فرص فريدة للطلبة لتطوير مهاراتهم العملية وتعزيز قدراتهم في مجالات الإعلان، والعلاقات العامة، والتسويق، والاتصال.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «نعمل على تهيئة بيئة تجمع الأفكار والإمكانات، بهدف تمكين الطلبة المبدعين وبناء الجيل القادم من رواد صناعة الإعلام. وتشكّل طاقة طلابنا وشغفهم مصدر إلهام كبير، يدفعنا إلى تعزيز إمكاناتهم وتطوير قدراتهم التي لا تعرف حدوداً. ومن خلال هذه الوكالة، نحن ملتزمون من خلال هذه الوكالة بتوفير الدعم والتوجيه الذي يحتاجونه لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، وكلنا ثقة بأن المستقبل سيكون في أيد أمينة، مما يمنحنا التفاؤل للاستمرار في تقديم المبادرات والبرامج المبتكرة».