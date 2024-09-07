أمل جديد لمرضى الرئة المزمنة واكتشاف عقار واعد

محمد اسماعيل - القاهرة - دب ا

يشهد عالم الطب تقدمًا ملحوظًا في مجال علاج أمراض الرئة، حيث أظهر عقار جديد لعلاج الربو نتائج واعدة في مكافحة أمراض الرئة المزمنة.

هذا الاكتشاف العلمي يمثل بارقة أمل للملايين من المرضى حول العالم الذين يعانون من هذه الأمراض المزمنة، ويفتح آفاقًا جديدة في مجال الرعاية الصحية.

كما قامت شركة غلاكسو سميث بإنتاج عقار ناجح لعلاج الربو من كلاين وله نتائج إيجابية عند استخدامه لعلاج حالة أخرى مزمنة في الرئة، مما يفتح مساراً جديداً لنمو العقار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكرت شركة الأدوية البريطانية أن تجربة متقدمة لعقار نوكالا على عدد من البالغين المصابين بالانسداد الرئوي المزمن أظهرت انخفاضاً كبيراً، ونتائج سريرية لنوبات الاحتدام المتوسطة والحادة، بالمقارنة بدواء وهمي، كما تلقى المرضى العلاج على مدار عامين.

جدير بالذكر أن الانسداد الرئوي المزمن هو مرض تنفسي التهابي يتسبب في عرقلة تدفق الهواء.